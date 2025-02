Melissa Klug se va del país: ¿Teme que Eveleyn Vela cuente TODO sobre pelea por Christian Cueva?

20/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Melissa Klug ha vuelto a dar que hablar. Y es que tras la pelea que tuvo con Evelyn Vela presuntamente por Christian Cueva, pareciera que la empresaria no quiere saber nada más de la situación y emprendió vuelo fuera del país ¿Teme que la popular 'Reina del Sur' se entreviste con Magaly Medina y cuente todo lo sabe?

¿Melissa Klug teme que Evelyn Vela cuente todo?

Tal parece que ni Melissa Klug ni Evelyn Vela tienen pensado reconciliarse. Y es que luego de que la 'Chalaca' revelara que si se distanció de Vela fue porque la hija de esta traicionó a la suya, la también conocida como la 'Reina del Sur' no dudó en amenazarla, asegurando que podría sentarse con Magaly Medina para contar porque verdaderamente no se hablan y qué tiene que ver 'Cuevita' en todo ello.

Horas después de estos potentes dimes y diretes, Melissa Klug compartió una imagen en la que se puede ver que abandonó el Perú con destino a Estados Unidos (EE.UU.), precisamente Manhattan. Se desconoce si la empresaria fue sola, en compañía de sus hijas o con su pareja, Jesús Barco. Sin embargo, con dicho post, muchos usuarios especulan que sería una forma de escapar de Evelyn Vela y sus posibles revelaciones.

Melissa Klug revela por qué no se habla con Evelyn Vela

En entrevista con diario 'Trome', Vela aseguró que su enemistad se dio cuando ocurrió el escándalo en donde vinculaban a Melissa con Christian Cueva. Esto debido a que se mostró distante con su entonces amiga, sugiriendo con mucho sarcasmo "que ahora la defienda Yahaira".

No obstante, Melissa Klug decidió aclarar la situación y contó su propia versión de los hechos en 'América Hoy': "No fue por sus comentarios graciosos que se terminó nuestra amistad. Ella sabe perfectamente la verdad. En fin, si que le escribí por su comentario desatinado y me respondió que fue 'una broma'. No fue por eso", manifestó Klug Orbegozo.

En esa línea, terminó deslizando que el verdadero motivo de su enemistad se produjo por un pleito entre sus hijas. "Para cerrar, el tema Evelyn Vela fue por lo que le hizo su hija a mi hija. Y ella sabe perfectamente que pasó. Si desea, yo lo comento".

De esta manera, se conoció que Melissa Klug abandonó el país con destino a Estados Unidos, lo que ha generado que sus seguidores piensen que es porque Evelyn Vela puede salir a hablar algo de ella relacionado con Christian Cueva.