Magaly Medina arremete contra Janet Barboza por acusarla de copiar su programa: "No hablo con ba****"

15/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No se dejó. Magaly Medina no tuvo escrúpulos para responderle a Janet Barboza, luego de que esta dijera que se copiaba de 'América Hoy'. La 'Urraca', fiel a su estilo, arremetió contra la conductora del magazine matutino, llegando al punto de llamarla "bagre de acequia".

Magaly Medina explota contra Janet Barboza

Magaly Medina se hizo presente en el evento de una importante marca, donde incluso se animó a tomarse fotografías con algunos de sus seguidores. Y aunque todo parecía muy tranquilo, las cámaras de los diferentes programas de espectáculos no perdieron la oportunidad de abordar a la periodista para cuestionarle respecto a los comentarios que lanzó Janet Barboza sobre su persona.

Es así que en respuesta, la 'Urraca' no dudó en arremeter contra la popular 'Rulitos' de una manera bastante contundente: "Yo no hablo con bagres. Hay gente a la que yo no le contesto, anoche he dicho que los bagres de acequia se mechan con los bagres de acequia y yo no lo soy. Yo escojo a mis enemigos, sorry", dijo para 'Todo Se Filtra'.

Si bien Magaly no ha vuelto a dar comentarios sobre Janet Barboza, lo que captaron las cámaras del programa de Kurt Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche', dejan en claro la posición de la conductora de 'Magaly TV, La Firme' frente a la 'Rulitos'.

Magaly critica a Milett por debut en 'América Hoy'

Tras semanas de especulaciones sobre su regreso al Perú, Milett Figueroa fue anunciada oficialmente como la nueva conductora de 'América Hoy'. Ethel Pozo, al darle la bienvenida, destacó su trayectoria en realities, considerándola además como un valioso aporte al programa.

Sin embargo, Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre el debut de la modelo en el programa matutino, asegurando que su contratación respondió a un supuesto intento de conseguir una entrevista con Marcelo Tinelli.

"Les salió el tiro por la culata (...) deben haberse llevado un superchasco porque ni las sombras de Tinelli", comentó la conductora en su programa.

Asimismo, la periodista criticó duramente el desempeño de Milett Figueroa como conductora: "No vende nada, creo que Tinelli la está soltando para que se vaya quedando en Perú. Ella no tiene experiencia como conductora".

Sin duda, Magaly Medina es un personaje sumamente controversial, por lo que no tuvo problemas en lanzar duros dardos a Janet Barboza, quien la acusó de copiarse de su programa para tener más contenido.