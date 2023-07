Mesa Redonda sobre protestas: "Cada día que paramos perdemos aproximadamente 20 millones de dólares"

En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, se refirió a las afectaciones que sufre el sector por las protestas y precisó que pierden cerca de 20 millones de dólares por "cada día que paran" sus labores.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el representante empresarial sostuvo que dicha cifra sería el monto de venta aproximado del conglomerado, donde está incluidas cerca de 18 mil empresas, cuyas actividades laborales serían afectadas cuando se desarrollan manifestaciones en Lima.

"Cada día que paremos, perdemos 20 millones de dólares aproximadamente, que es el valor de venta aproximado del conglomerado. Somos más de 18 mil empresas con 70 mil trabajadores. Ayer, por ponerle de ejemplo, no creo que más de 5 mil manifestantes ha perjudicado a 70 mil personas en sus trabajos y eso se podría seguir repitiendo", declaró a nuestro medio.

En esa misma línea, el vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda indicó que movilizaciones como la tercera 'Toma de Lima' los perjudican económicamente por la incertidumbre y el temor que generan por la posibilidad de que sean manifestaciones de larga duración.

"Se genera toda una incertidumbre por el tema de que no se sabe a ciencia cierta qué iba a ocurrir. Menos mal, la seguridad se ha mantenido, no ha habido afectaciones, pero sí genera pérdidas económicas. No solo ayer, sino también seguramente hoy o mañana, porque hay incertidumbre y rumores de que puedan continuar", explicó.