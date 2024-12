Metropolitano: Desde el 28 de diciembre el Expreso 1 tendrá otro horario y nuevas estaciones

26/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, con la apertura del terminal Chimpu Ocllo del Metropolitano, desde este 28 de diciembre el Expreso 1 ampliará su horario de servicio y contará con nuevas estaciones.

Las nuevas estaciones del Expreso 1 del Metropolitano

De acuerdo a la ATU, el nuevo horario del Expreso 1 será de lunes a viernes desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., en el sentido de Chorrillos a Lima, y desde las 5:30 a.m. a 9:00 p.m., en el sentido contrario, mientras que los días sábados funcionará de 6 a.m. a 9 p.m. (de Chorrillos a Lima) y de 6:30 a. m. a 9 p.m. (en sentido contrario).

Con esta disposición, el servicio se brindará de forma ininterrumpida cuando antes solo funcionaba en las horas punta de la mañana y la tarde, lo cual beneficiará a 2 mil usuarios.

Asimismo, la entidad precisó que las nuevas estaciones serán Terán (Chorrillos) y Estadio Unión (Barranco), en ambos sentidos. Estas se suman a las paradas ya existentes: Central, Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de Julio, Balta y el terminal Matellini.

Cambios en la ruta regular B

Por otro lado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció que, también desde el 28 de diciembre, el servicio regular B tendrá algunas modificaciones en su recorrido.

A partir de dicha fecha, esta ruta se realizará desde el terminal Chimpu Ocllo hasta la estación Central, y viceversa, cuando antes cubría el tramo entre las estaciones Plaza de Flores, en Barranco, y Los Incas, en Comas.

El horario seguirá siendo el mismo: de lunes a viernes desde las 10 a. m. hasta las 11 p. m., los sábados de 5 a. m. a 11 p. m. y los domingos de 5 a. m. a 10 p. m.

El Nuevo Expreso 13 del Metropolitano

Según con la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Nuevo Expreso 13 irá del terminal Chimpu Ocllo hasta la estación Central y tendrá paradas en las estaciones Belaunde y UNI. Funcionará de lunes a viernes de 5 a. m. a 10 a. m.

En el sentido contrario, irá de la estación Central al terminal Chimpu Ocllo, parando en la estación Los Incas. El horario será de 5:50 a. m. a 10 a. m.

De esta manera, el Expreso 1 del Metropolitano tendrá un nuevo horario y nuevas estaciones, a partir del 28 de diciembre, lo cual brindará un servicio de forma ininterrumpida.