Nilo Burga: Hallan muerto a presidente del directorio de Frigoinca investigado por caso Qaliwarma

La noche de Navidad se dio a conocer la muerte del presidente del directorio de la empresa Frigoinca, Nilo Burga Malca. El directivo de la compañía, investigada por irregularidades en sus funciones como proveedores de Qali Warma, fue encontrado en un hotel de Magdalena sin vida, según detalló su abogado, Félix Chero, para un medio televisivo.

Según la información vertida por Latina Noticias, el letrado no detalló cuáles fueron las causas del deceso de Burga. Sin embargo, se pudo conocer que el hombre de 65 años fue encontrado en la habitación 301 del hotel Luz y Luna. Se presume que se habría autoeliminado con un objeto punzocortante puesto que se le encontró una herida profunda en el cuello.

Personal de criminalística de la Policía Nacional del Perú se presentó en el espacio para iniciar con las diligencias correspondientes, que se dieron con bastante celeridad. El cadáver del hombre fue retirado de la habitación de hotel para ser llevado a la Morgue con el fin de poder determinar cuáles fueron las causas de su deceso.

Asimismo, trascendió que el hecho fue reportado en un inicio a los Bomberos para que puedan socorrer al herido, sin embargo, el cuerpo de Burga ya habría sido encontrado sin vida por los hombres de rojo. Cabe destacar que Burga, allegado y presunto militante aprista, estaba acreditado en la Sociedad Nacional de Industrias como presidente del directorio de Frigoinca.

Como se recuerda, las investigaciones en torno a una presunta red de corrupción dentro del programa Qali Warma, tienen como protagonista al vocero presidencial, Fredy Hinojosa. Justamente cuando su vivienda fue allanada por la misma causa, la morada del ahora fallecido Nilo Burga también fue intervenida.

En esa misma fecha, el portavoz de la presidenta Dina Boluarte indicó para Exitosa no conocer al dueño de Frigoinca. En conversación con Karina Novoa, explicó no haberse tomado ninguna foto, ni tener ninguna relación con Burga.

"Yo no me he tomado ninguna foto, yo no la he visto, no existen ninguna foto con ese señor, una organización política no permite vincular una relación de carácter comercial o de otra naturaleza (...) Yo no he tenido ningún tipo de relación comercial, amical, contractual, de ninguna clase, no la tengo ni la tendré; ni con la empresa Frigoinca ni mucho menos con sus propietarios", aclaró Fredy Hinojosa.