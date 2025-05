Metropolitano funcionará el 1 de mayo: Horarios y servicios que operarán en el feriado por el 'Día del Trabajador'

30/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 1 de mayo, gran parte del mundo celebrará el Día internacional de los trabajadores el cual otorga en nuestro país un día feriado en el calendario. Por ello, gran parte de la población se tomará el día para descansar de sus largas jornadas laborales que viven a diario.

Pero también habrá otro sector que trabajará con normalidad por lo que tendrán que movilizarse hacia diversos destinos de la capital. Por ello, el Metropolitano dio a conocer a sus miles de usuarios los servicios que operarán y en que horario lo harán durante esta fecha festiva.

Servicios y horarios del Metropolitano durante el 1 de mayo

En primer lugar, el organismo administrado por ATU reveló que solo dos Expresos funcionarán durante este 1 de mayo. Estos serán el Expreso 1 que lo hará desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Como se sabe, esta ruta inicia en el Terminal Matellini hasta la Estación Central y viceversa. Durante su recorrido se detiene en las estaciones Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreira, Angamos, 28 de Julio, Balta, Estadio Unión y Terán.

El Expreso 5 también operará con normalidad desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Desde la Estación Naranjal hasta la Estación Plaza de Flores, en ambos sentidos. Esta línea inicia en Naranjal y para en las estaciones Izaguirre, Tomás Valle, Uni, Caquetá, España. Estación Central, Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreira, Angamos y Ricardo Palma.

🙋🏻‍♂️ 🙋🏽‍♀️ ¡Atención, usuario! Conoce los horarios de los servicios del Metropolitano para este jueves primero de mayo, feriado por el Día del Trabajo. 🚌



Más detalles: https://t.co/mgQCKAmcTg pic.twitter.com/AO6Arou5Sz — Metropolitano (@Metropolitano_L) April 30, 2025

Por último, las rutas regulares A,B y C cumplirán con sus recorridos normales desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Como se recuerda, la ruta A inicia en la Estación Naranjal, pasa por el centro histórico de Lima y culmina en la Estación Central. La B arranca en la Terminal Chimpu Ocllo hasta la Estación Central, mientras que la letra C inicia en el Terminal Matellini en Chorrillos hasta la Estación Central.

¿Metropolitano operará con normalidad el 2 mayo?

Es importante precisar que el gobierno de Dina Boluarte declaró día no laborable el viernes 2 de mayo para los trabajadores de las entidades estatales. Sin embargo, el sistema de transporte masivo indicó que para ese día todos sus líneas y servicios operarán con total normalidad y en sus horarios habituales.

De esta manera, el Metropolitano anunció los horarios y servicios que operarán durante este jueves feriado. Como se recuerda, este 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabador por lo que miles de peruanos se tomarán un día de descanso.