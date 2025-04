Metropolitano y Corredor Azul ampliarán su horario por esperado concierto en el Estadio Nacional

27/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 27 de abril, la banda armenia-estadounidense System of a Down brindará un esperado concierto en el Estadio Nacional donde lo esperarán miles de fanáticos peruanos. Este show se da como parte de su gira 'Wake Up! Tour' que luego los llevará por los países de Chile, Argentina y Brasil.

Según la organización, la agrupación saltará al escenario aproximadamente a las 9:00 p.m. para brindar un show que superará las dos horas. Por suerte, los fanáticos tendrán dos alternativas seguras de transporte público para regresar a sus domicilios tras lo anunciado por ATU.

Metropolitano y Corredor Azul amplían horario

Mediante sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao dio a conocer que el Metropolitano y el Corredor Azul ampliarán su horario de operaciones hasta la media noche de este domingo con la finalidad de transportar a los miles de fanáticos que acudan al Estadio Nacional hasta sus respectivos destinos.

Eso sí, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no detalló las rutas y líneas que estarán habilitadas, pero estas normalmente funcionaban hasta las 10:00 p.m.

Como se recuerda, el Metropolitano cubre la ruta desde Carabayllo hasta Chorrillos y viceversa con líneas como la A,B,C y expresos. Por su parte, el Corredor Azul va desde San Juan de Lurigancho y el Rímac hasta el distrito de Miraflores de ida y vuelta.

"¡Este domingo, no te preocupes por el regreso a casa! Tras el concierto de System of a Down, el Corredor Azul y el Metropolitano extenderán su servicio hasta la medianoche", indicaron.

Una sola tarjeta para el Metropolitano y Corredores

En un reciente anuncio, el presidente de ATU, David Hernández, indicó que a partir del mes de julio, los usuarios que utilicen el Metropolitano y los diversos corredores que recorren la ciudad, podrán hacerlo con una sola tarjeta buscando facilitar los viajes y optimizar los tiempos entre destino y destino.

"En el tercer trimestre del 2025 vamos a subir a un nivel superior, el nivel 4, donde se integra todo y se hará bajo el modelo de 'compensación', es decir que se reúne el dinero y luego se distribuye o se reparte a los diferentes operadores. Este sistema busca garantizar que todos los operadores se beneficien de la tarifa integrada", indicó a la prensa.

De esta manera, el Metropolitano y el Corredor Azul ampliarán su horario hasta la medianoche de este domingo 27 de abril por el concierto de System of a Down a realizarse en el Estadio Nacional.