"Mi suegra tampoco me quiere": Ministro Santiváñez se burla de su baja popularidad en las encuestas

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, volvió a generar polémica en redes sociales luego de su reciente e irónica respuesta sobre su baja popularidad en las encuestas. El titular del Mininter minimizó la desaprobación con la que cuenta e ironizó sobre la misma indicando que su suegra tampoco lo quiere.

"Bueno, mi suegra tampoco me quiere (risas)... Mire, yo no trabajo por las encuestas, yo trabajo por tratar de brindar y cumplir mi rol de seguridad al país. Nosotros, en el Gabinete, no trabajamos en base a este tipo de análisis porque son absolutamente subjetivos y depende mucho del mercado, pero también depende desde el vidrio con el que se le mire", indicó ante los medios.