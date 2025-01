Acuña responsabiliza al Ejecutivo por la crisis de inseguridad en La Libertad tras atentado en Trujillo

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, acusó al Poder Ejecutivo (PE) de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Así, el político y empresario tacabambino se suma a la lista de autoridades contrarias a la gestión de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Cabe precisar que la capital liberteña, la ciudad de Trujillo, fue lugar de un violento atentado contra una sede del Ministerio Público el pasado 20 de diciembre. El ataque al edificio fiscal puso de manifiesto la violencia que vive la ciudadanía y generó una nueva ola de críticas hacia el ministro.

"Ayer escuché a muchos señalándome como el culpable. Yo no doy políticas. Las estrategias, las políticas las dan los que conocen. Nosotros apenas apoyamos con la logística. Me han llamado muchos medios para hacerme entrevistas, pero yo no puedo, no debo hacer política con el dolor de los liberteños. (...) El Ejecutivo tiene la culpa de todo esto", precisó el gobernador.