Microempresarios de Gamarra piden a la presidenta Dina Boluarte la renuncia del ministro de Producción

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, pidió a Dina Boluarte la renuncia del ministro de Producción, Raúl Pérez-Reyes, argumentando que el sector no ha dispuesto medidas que permitan la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la representante de los microempresarios del emporio indicó que es "necesario" cambiar al actual titular de PRODUCE por un profesional "que sí desee trabajar por y para las mypes".

"En casi 8 meses de gobierno de la presidencia Boluarte han perdido mucho tiempo valioso [...] Lo que no hemos tenido es ejecución de medidas, por eso no hay resultados [...] Por ejemplo, cambiar inmediatamente el ministerio de la Producción por alguien que quiera trabajar por y para las Mypes, no con agenda diferente", declaró a nuestro medio.