¡Milagro! Pareja que se perdió en nevado Rajuntay revela cómo sobrevivieron: "Puro instinto"

Un verdadero final feliz tuvo la historia de Sonia Burga y Jimmy Artica, una pareja de escaladores que se perdieron en las alturas del nevado Rajuntay y que fueron encontrados el presente jueves. La dupla reveló cómo lograron colocar su instinto superar la complicada situación que pasaron.

Según comentaron Burga y Artica en diálogo con las autoridades, sobrevivieron a "puro instinto". Incluso, la pareja confesó que se tuvieron que refugiar al interior de una cueva y allí consiguieron alimentarse con un solo paquete de galletas, que les sirvió como desayuno, almuerzo y cena.

En horas de la mañana del presente jueves, un vecino de la zona, identificado como Leoncio Catcha, recorría la parte trasera del Rajuntay cuando avistó a la pareja. Rápidamente, llamó a los rescatistas y se inició un protocolo de rescate para poner a buen recaudo a los jóvenes.

Sonia Burga fue montada en un caballo y sacada de la montaña para pasar un traslado hacia el centro de salud más cercano. Al igual que Jimmy Artica, se le entregó bebidas calientes y comestibles para que recuperaran su fuerza, aunque la Policía Nacional informó que ambos se encontraban en un correcto estado de salud.

El reporte de la desaparición de la pareja se hizo público durante la tarde del 14 de febrero, Día de San Valentín, y planeaban celebrar esta importante fecha viajando a La Oroya para ascender hacia la cumbre del nevado Rajuntay, a más de 5740 metros sobre el nivel del mar.

Fueron las complicadas condiciones meteorológicas las que complicaron la escalada de ambas personas, las cuales dejaron una serie de aterradores mensajes previos a perderse en las alturas de la montaña.

"Estamos caminando. La verdad no sabemos a dónde, estamos acampando, pero hace mucho frío y la linterna está al 3%". "Nos hemos perdido más, que ya no sabemos dónde estamos". "No hay nada de batería, estoy al 1%". "Está lloviendo granizo. ¿Va a venir alguien al rescate?". "Estaremos en la parte de arriba. Vamos a tratar de pasar la noche porque hay mucho granizo", fueron los audios enviados por la pareja antes de desaparecer.