"Aquí se come diferente": Colombiano viajó a Chiclayo para desayunar en el mercado central y así reacciona

En YouTube se hizo viral la experiencia de Juan, un creador de contenido colombiano que viajó hasta el norte del país, específicamente Chiclayo, para degustar lo que es el desayuno en el mercado central.

El joven se dirigió al mercado central, con la intención de saborear uno de los platos característicos de la "Capital de la amistad".

En su canal llamado "PlanetaJuan", el chico pone a prueba lo que para él era un mito.

El joven llegó a Chiclayo con una misión, y lo deja claro en su video.

Tras degustar el ceviche con papa a la huancaína y la torta de choclo, el muchacho quedó fascinado, tanto así que no se resistió y elogió a la comida chiclayana.

"Aquí se come diferente (...). Yo viajé desde tan lejos para comer este plato y no me desilusionó. Vale la pena tomar un avión, no importa desde dónde estés, solo para desayunar esto"