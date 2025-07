Mineros desbloquean vías en Pataz: "Están esperando la mesa de diálogo", señala alcalde

14/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, mencionó que los trabajadores mineros han desbloqueado momentáneamente las vías en su provincia. Según explicó, esto se debe a la mesa de diálogo anunciada por el Ejecutivo.

Alcalde de Pataz lamentó muerte en protestas

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el burgomaestre también expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida durante protestas en donde se produjeron enfrentamientos con la PNP.

"Sí, están desbloqueadas todas las vías en la región La Libertad, momentáneamente, porque están esperando la mesa de diálogo que se ha comprometido el Ejecutivo", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Mariños resaltó que desde la alcaldía de Pataz se pidió al Gobierno instalar una mesa de diálogo días antes que se presente el fallecimiento de la primera víctima producto de protestas en el distrito de Chala, Arequipa. "No estaríamos lamentando esto", añadió.

Sobre mesa de diálogo con el Gobierno

En tal sentido, indicó que mediante la mesa de diálogo, las autoridades deben brindar una respuesta que favorezca tanto a la gran minería, como a la mediana y al minero artesanal. Asimismo, pidió no direccionar una idea de "desaparecer" al minero artesanal.

Además, explicó que se espera que momentáneamente la presidenta de la República, Dina Boluarte, emita un decreto supremo para que no se les quite el REINFO a los 31 560 mineros artesanales, si no llegan a concluir el proceso de formalización hasta el 30 de diciembre del 2025.

"No les va a alcanzar ni 100 años mientras siga existiendo ese famoso contrato que tiene que dar la concesionaria", enfatizó el alcalde de Pataz, quien además, pidió que en el decreto se garantice el contrato de relación de explotación entre los mineros y las concesionarias.

Sobre mineros excluidos del REINFO

Cabe mencionar que, sobre los más de 50 mil mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), Mariños consideró que sí deberían continuar con dicho proceso. "Se tiene que discutir con los técnicos, punto por punto", comentó.

"De esos 50 mil, deben haber algunos que sí se merecen continuar y deben haber una gran mayoría que sí deben haberse sacado hace rato. Para eso, se tiene que discutir con los técnicos, punto por punto. Se dice que habría gente con REINFO que de repente ni conocen donde estaría su REINFO, eso tiene que discutirse, para eso necesitamos a un Ejecutivo capaz", indicó.

De esta manera, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, explicó que los mineros artesanales se encuentran a la espera de la mesa de diálogo que se ha instalado entre el Gobierno de Dina Boluarte y los mencionados; ello en el marco de las protestas y bloqueos de carreteras.