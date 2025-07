Donald Trump amenaza a Rusia con imponerle aranceles del 100% si es que no firma paz con Ucrania

¡Sin medias tintas! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si Rusia no firma un tratado de paz con Ucrania en un plazo de 50 días, le impondra el cobro de aranceles del 100% al país liderado por Vladimir Putin.

Durante su participación en una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el dignatario recalcó que está "muy descontento'' con la nación euroasiática y amenazó con firmeza de un sobrecobro de no darse lo estipulado por él.

Durante su presentación a la prensa, Trump no titubeó en culpar al expresidente de EE.UU., Joe Biden, como responsable del conflicto entre Rusia contra Ucrania, enfatizando que su país ha gastado varios millones de dólares para ayudar a Kiev, capital ucraniana, con lo que aspira a ponerle fin a lo cometido por su antecesor.

Consultado de por qué establecer 50 días de plazo, el republicano enfatizó que es un periodo muy corto de tiempo, subrayando que el enfrentamiento es de los demócratas y no de su grupo partidiario.

"He estado involucrado en esto por no mucho tiempo y no fue el enfoque inicial. Esta es, repito, una guerra de Biden, es una guerra de los demócratas y no de los republicanos o de Trump '', señaló.