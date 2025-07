Marina Gold revela que su casa se incendió por completo: "Debería preocuparme, pero me estoy yendo de viaje"

Un devastador incendio marcó un antes y un después en la vida de la actriz de cine para adultos y streamer Marina Gold. En una emotiva transmisión en vivo, la joven reveló entre lágrimas que su casa de toda la vida, ubicada en el Callao, fue consumida por las llamas durante la madrugada del domingo 13 de julio.

Marina Gold, a través de un stream nocturno en Kick, contó que el incendio fue a eso de las cinco de la mañana y que arrasó con la casa de sus papás en el Callao, donde vivió toda su vida junto a su familia.

"A las 5 de la mañana se incendió mi casa. Es la casa en la que he vivido toda mi vida, donde mis padres y mis hermanos viven actualmente. Yo dejé de vivir ahí hace un par de meses porque me mudé, pero tengo mi cuarto", relató, visiblemente afectada.

Aunque ya no vivía ahí, Marina Gold contó que todavía tenía su cuarto intacto. Más que las cosas, lo que más le dolió fue perder ese lugar lleno de recuerdos de toda su vida.

En redes empezaron a circular los videos del incendio y eran fuertes: se veía la casa completamente envuelta en llamas, mientras los bomberos y vecinos intentaban apagar como podían. Aunque todavía no se sabe qué originó el fuego, Marina Gold fue clara al decir que los daños fueron catastróficos.

A pesar del duro momento, Marina Gold sorprendió a sus seguidores al anunciar que no cancelaría su viaje al extranjero. La actriz explicó que se trata de compromisos laborales previamente pactados y que su prioridad ahora es generar ingresos para ayudar a su familia con la reconstrucción del hogar perdido.

"Mi casa se ha incendiado, debería preocuparme, cuidar, pero luego me puse a pensar: no me estoy yendo de parranda tampoco, me estoy yendo de viaje de trabajo. Aunque ustedes no lo crean, el stream es un trabajo, nos pagan porque ustedes nos vean", dijo ante sus seguidores.