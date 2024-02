Minsa: Algunas regiones sólo habrían gastado el 10% del presupuesto para el dengue

El ministro de Salud, César Vásquez, informó el último miércoles que algunos gobernadores y directores regionales de salud solo habrían gastado el 10% del presupuesto asignado por el gobierno central para la lucha contra el dengue.

Durante una mesa técnica con las principales autoridades de Piura, el titular del Ministerio de Salud hizo una invocación para que se ejecute el referido monto designado para tratar la situación de la enfermedad tropical.

En el marco de la discusión sobre el mantenimiento de establecimientos de salud, el ministro de Estado señaló que los directores regionales "quieren hacer un show político" al indicar que no cuentan con recursos. Y es que Vásquez sostiene que sí cuentan con presupuesto, pero se registra una baja ejecución.

"Hay directores (regionales de salud) que, teniendo presupuesto, no solo no ejecutan, sino que quieren hacer del dengue un show político, y salen a denunciar que no tienen presupuesto, que están solos, y que Dios los agarren confesados. Cuando uno revisa sus ejecuciones no han llegado al 10%, esa situación debe ser evaluada por los gobernadores, porque ellos son los que designan a los funcionarios de confianza", señaló.