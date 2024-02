Ministro de Salud anuncia presupuesto de más de 10 millones para la lucha contra el dengue

El ministro de Salud, César Vásquez, manifestó que este año el Gobierno está mejor preparado para enfrentar el dengue, ya que se cuenta con un presupuesto de más de S/108 millones, que ya ha sido distribuido a las diferentes regiones.

De acuerdo al Gobierno peruano, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) lideró este miércoles en la región Piura una mesa técnica con las principales autoridades regionales, para abordar temas de agenda como el Hospital de Alta Complejidad, el mantenimiento de establecimientos de salud y la prevención y control del dengue.

De tal modo, en declaraciones a la prensa, el ministro Vásquez hizo una invocación a los gobernadores y los directores regionales de salud, a ejecutar el presupuesto asignado por el gobierno central para la lucha contra el dengue, pues en algunas regiones, en este renglón, apenas se ha gastado el 10%.

Al respecto, Vásquez dijo que hay directores regionales de salud que "quieren hacer un show político", diciendo que no tienen recursos, cuando sí lo tienen, pero registran una baja ejecución.

"Hay directores (regionales de salud) que, teniendo presupuesto, no solo no ejecutan, sino que quieren hacer del dengue un show político, y salen a denunciar que no tienen presupuesto, que están solos, y que Dios los agarren confesados. Cuando uno revisa sus ejecuciones no han llegado al 10%, esa situación debe ser evaluada por los gobernadores, porque ellos son los que designan a los funcionarios de confianza", señaló.