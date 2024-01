Minsa seguirá aplicando vacunas bivalentes, pese a llegada de dosis monovalentes adaptadas al Perú

13/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La directora ejecutiva de inmunización del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, dijo que si bien el Perú ya cuenta con vacunas monovalentes adaptadas, seguirá aplicando dosis bivalentes hasta que se acabe el stock, ello "porque el virus que sigue circulando en el país son sublinajes del omicrón".

"El país ya cuenta con vacuna monovalente"

En diálogo con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', la experta aseguró que las dosis bivalentes seguirán siendo administradas hasta agotar el stock que aún se encuentra vigente.

"El país ya cuenta con la vacuna monovalente adaptada, pero eso no va a reemplazar la vacuna bivalente porque el virus que circula es los sublinajes del Omicrón. (...) No vamos a dejar de usar hasta que se nos agote el stock".

En respuesta a las preocupaciones sobre la fecha de expiración de las vacunas, Martínez aclaró que el Ministerio de Salud (Minsa) no aplica vacunas vencidas y reiteró el compromiso del ministro César Vásquez para intensificar la campaña de vacunación en todo el territorio peruano, a través de puntos de vacunación y brigadas.

En cuanto a la fecha de caducidad de las vacunas, tema que ha generado cuestionamientos, la directora ejecutiva explicó: "No hay vacunas vencidas. La fecha de término no implica que la vacuna no sea vigente. Por eso se extiende la vida útil de la vacuna".

Cuentan con aprobación de organismos internacionales

Martínez enfatizó que las vacunas fueron fabricadas durante la pandemia, cuando la necesidad urgente de protección motivó la producción masiva en un corto período. A medida que los años han pasado, las investigaciones continuas han permitido que las vacunas obtengan la aprobación internacional diversos organismos que respaldan el bienestar humano.

"Fueron fabricadas en pandemia, cuando luchábamos por tener una, por ello se fabricaban millones de vacunas. Por lo tanto, la fecha de vencimiento era muy corta [...] Estas vacunas han tenido mayor investigación que han permitido que hoy tengamos la aprobación internacional de la FDA, la EMA y la Organización Mundial de la Salud", sostuvo.



Esta decisión estratégica del Minsa refleja la adaptabilidad y la constante revisión de las estrategias de vacunación en el país para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica, garantizando la protección efectiva de la población peruana.

De esta manera, la directora ejecutiva de inmunización del Ministerio de Salud, María Elena Martínez, dijo que si bien el Perú ya cuenta con vacunas monovalentes adaptadas, se seguirá aplicando dosis bivalentes hasta que se acabe el stock.