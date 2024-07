MML colocó carteles que obstaculizan visión del plan de desvío por las obras del Metro de Lima

El enfrentamiento entre la Municipalidad de Lima y la empresa responsable de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima no tiene cuando acabar. Esta vez, usuarios reportaron la colocación de carteles que obstaculizan los paneles que informan sobre los planes de desvío tras el cierre de la avenida Paseo Colón.

Como se sabe, la concesionaria procedió a clausurar esta importante vía desde el domingo 7 de julio, aunque en un primer fue impedida por funcionarios de la comuna limeña llegando hasta los golpes.

Ahora, la nueva movida de Rafael López Aliaga y la Municipalidad de Lima fue la colocación de carteles aledaños a la avenida Paseo Colón denunciando que la Línea 2 del Metro de Lima cerró esta arteria principal sin autorización.

Pero eso no es todo, resulta que estos paneles fueron puestos estratégicamente para obstruir la visión de los anuncios del plan de desvío para las rutas alternas. Este accionar forma parte del claro rechazo del burgomaestre de la capital hacía estos trabajos.

Incluso, el líder de Renovación Popular, a través de la Municipalidad de Lima, interpuso una denuncia contra dicha empresa, ATU, el MTC, Ositrán, entre otras. El Poder Judicial admitió a trámite el habeas corpus presentado por lo que el caso ya se encuentra siendo discutido por el respectivo juzgado.

Tras el anuncio de la demanda por parte de la comuna limeña, Rafael López Aliaga habló ante los medios para dar mayores detalles de su posición. El también empresario señaló que los rechazos al cierre de la avenida Paseo Colón se deben al incumplimiento de una serie de acuerdos con el MTC. Además señaló que antes de la clausura pidió una especie de marcha blanca para orientar a los transeúntes sobre todas las modificaciones que se harán.

"Siempre hay una marcha blanca, a la gente no se le maltrata como se está haciendo. En la marcha blanca no se rompe nada, se le orienta a la gente por 30 días para que no se vea un desorden. Es un caos tremendo, no han coordinado nada. Por eso pedimos cinco días", expresó.