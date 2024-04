Muerte de Alan García: Expresidente había anunciado que iba a tomar una acción grave, según Domingo Pérez

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, eximió a la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público de la muerte de Alan García y aseguró que el expresidente ya había anunciado que a tomar una "acción grave".

Las palabras del abogado tuvieron lugar en entrevista para LP-Pasión por el Derecho, donde sostuvo que dicha información puede ser corroborada en una de las obras del exmandatario, 'Metamemorias', así como también entre sus allegados.

En ese sentido, Domingo Pérez considera que tanto la PNP y la Fiscalía de la Nación no pueden ser sindicadas como responsables del deceso expresidente, pues este tenía una decisión "en caso la justicia llegara".

En el marco de las declaraciones de José Domingo Pérez, cabe recordar la última carta que dejó el exjefe de Estado antes de acabar con su vida.

Y es que, previo a su fatídica decisión, el exmandatario escribió un escrito titulado 'La razón de mi acto', donde revela su sentir frente a la decisión judicial que ordenó arrestarlo preliminarmente.

"Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos", dice parte del documento.