Muñequita Milly: Sociedad Peruana de Cirugía Plástica anuncia que citará al doctor Fong tras muerte de cantante

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Enrique Ríos, anunció que citarán al doctor Víctor Barriga Fong tras cometer presunta mala praxis en la liposucción a la 'Muñequita Milly'.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en 'Exitosa Perú', el doctor Ríos Hidalgo reveló que, hasta el momento, su asociación ha citado al cirujano plástico en mención debido a que recién están "empapándose del tema", es decir, del fallecimiento de Flor Quispe Sucapuca a raíz de una septicemia por mala praxis.

"(¿Doctor Ríos ya citaron al médico Barriga Fong?) lo vamos a citar (¿aún no lo han citado? todavía no (¿y por qué no?) estamos tratando de empaparnos del tema estamos citándolo con la premura necesaria, recién estamos empapándonos del asunto, no podemos apresurarnos, las cosas apresuradas no salen bien", declaró el médico a nuestro medio.