¿Tuvieron romance? Revelan motivo por el que Paolo Guerrero utilizó camioneta de Sheyla Rojas

26/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días se dio cuenta que Paolo Guerrero había utilizado una camioneta a nombre de Sheyla Rojas para movilizarse hacia el aeropuerto Jorge Chávez y luego abordar un vuelo a Trujillo, para cumplir su contrato con la UCV.

Hubieron muchas especulaciones en redes sociales, sobre un posible romance entre el futbolista y la ex chica reality. Sin embargo, el hermano de Paolo Guerrero, 'Coyote' Rivera, contó en una entrevista cuál es el vínculo entre ambos y por qué utilizaron esa camioneta para trasladar al deportista.

¿Cuál es el vínculo entre Paolo y Sheyla?

Julio 'Coyote' Rivera explicó que el auto pertenece a su contadora, quien se lo compró a Sheyla Rojas hace algún tiempo, pero aún no han podido regularizar el título de propiedad, por lo que después de las especulaciones ya iniciaron los trámites.

"Esa camioneta es de mi contadora, la que ve las cosas de mi escuela, es de la señora Vanessa Venero. La señora Sheyla se la ha vendido a mi contadora, solo que no ha tenido tiempo ni contacto para pasarla a su nombre", explicó a 'América Hoy'.

En esa misma línea, aseguró que decidieron utilizar la camioneta de su contadora debido a que había mucha prensa fuera de su casa el día que Paolo iba a ser trasladado al aeropuerto.

"Ella me lo ha prestado, ella estaba en la casa ese día porque hemos estado viendo las cuentas y todo. Había muchos periodistas y su carro estaba adelante, entonces preferimos una..."Te presto la camioneta Julio", me dijo", agregó.

Finalmente, cuando la reportera le preguntó sobre un posible vínculo sentimental entre Paolo Guerrero y Sheyla Rojas, el expelotero lo descartó completamente. "No, no, no especules nada porque te estoy contando cómo es la cosa", sentenció.

¿Cuándo será la presentación de Guerrero en la UCV?

El presidente del club Universidad César Vallejo (UCV), Richard Acuña, reveló cuándo será la presentación oficial de Paolo Guerrero con el cuadro 'poeta'.

En declaraciones para L1 Radio, el directivo del cuadro trujillano aseguró que el objetivo de la UCV es pelear por el campeonato nacional y destacó la amplitud del plantel dirigido por el entrenador Roberto Mosquera.

"Lo que apuntamos es al campeonato. En más de una oportunidad, nuestro entrenador Roberto Mosquera mencionaba sobre la posibilidad de completar el plantel. Tenemos una plantilla muy amplia, con buenos jugadores y bastante experiencia (...) Esperamos que con el liderazgo de Paolo nos lleve a conseguir ese objetivo", declaró.

De esta forma, Paolo Guerrero empezó los entrenamientos oficialmente con la UCV, mientras que otro lado se aclaró que la camioneta en la que fue trasladado al aeropuerto ya no pertenece a Sheyla Rojas, sino a otra persona y falta hacer el traspaso de propiedad correspondiente.