Municipalidad de Lurín presentará hábeas corpus este lunes ante aumento de peajes de Rutas de Lima

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Lurín, Juan Raúl Marticorena, anunció que su municipio presentará un hábeas corpus este lunes ante el aumento del costo de los peajes de Rutas de Lima.

Durante el programa Exitosa Te Escucha con Jorge Valdez, el mencionado burgomaestre resaldó que dicho recurso será presentado a tempranas horas de este 22 de enero. Ello al considerar que el distrito es el más golpeado con el aumento del precio de dicho servicio.

En esa misma línea, Juan Raúl Marticorena afirmó que esta medida no ha sido una decisión solamente del alcalde y los regidores, sino forma parte de una malestar ciudadano a raíz del incremento del precio de los peajes.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones del burgomaestre, la población está indignada por esta situación que afecta hasta el costo de los pasajes de transporte público.

"Este acuerdo que hemos aprobado en Lurín no es una cuestión antojadiza del alcalde o los regidores. Esto viene respaldado con un memorial de representantes de transporte, las personas que se trasladan. El pasaje también se ve incrementado. Toda la sociedad civil está totalmente movilizada producto de la indignación de este incremento", aseveró.

Del mismo modo, el alcalde de Lurín, Juan Raúl Marticorena, se refirió al papel de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la disputa contra Rutas de Lima y advirtió que no percibe que haya "algo serio y contundente".

Por ello, instó a las partes involucradas a no esperar que este escenario empeore, pues podría generar una "convulsión social".

"Yo no veo una conducción, yo no veo algo serio, directo y contundente en cuanto al tema de la MML para tomar al toro por las astas en este tema de los peajes. No estemos esperando a que esto se desborde de manersa social o que haya una convulsión o retrocedemos a lo hace algunos años pasó en la Panamericana Norte", concluyó.