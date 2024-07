Municipios de Lima no ejecutan presupuesto: Más de 10 alcaldías han utilizado menos del 20% de sus recursos

Cerca cumplirse los seis meses de gestión, 17 de 43 distritos limeños han ejecutado su presupuesto en menos del 20%. El monto que no sea utilizado deberá de volver al Estado, así lo indicó el exregidor de Lima, Jorge Valdes.

El diario Gestión ha revelado que 17 de los 43 distritos no han ejecutado más del 20% de su presupuesto. En conjunto, todas las municipalidades de Lima han logrado ejecutar el 41.2% del presupuesto asignado para trabajos, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según se informó, de los S/2.203,7 millones disponibles para la ejecución de proyectos, se ha gastado menos del 50%, lo que refleja un ritmo de gasto inferior al esperado. Así, se estima que de cada S/100 disponibles, menos de S/20 han sido invertidos en proyectos de infraestructura y otras obras esenciales para la ciudad.

Una de las situaciones más críticas se ha registrado en Breña, donde la ejecución es del 0%. Además, se identificó un proyecto de mejoramiento de infraestructura con una inversión de S/4.3 millones, pero tampoco ha avanzado.

Sin embargo, el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es particular, ya que ha ejecutado el 56.6% de su presupuesto, una cifra notablemente más alta en comparación con otros distritos.

En diálogo con Exitosa, el exregidor de Lima, Jorge Valdes, lamentó que 17 de 43 municipios de Lima hayan ejecutado menos del 20% de sus recursos. Ante ello, advirtió que el presupuesto no utilizado volverá al Estado.

"Todavía tienen los primeros meses del otro año para terminar de comprometer, pero si pasara ese plazo, todo el dinero que no se ejecute revierte al Estado", declaró para nuestro medio.

Asimismo, Valdes criticó la incapacidad de los alcaldes de los municipios de Lima para poder hacer un uso eficiente del presupuesto que le otorga el Estado. Y es que los burgomaestres suelen presentar, entre sus argumentos de mala gestión, la falta de presupuesto como una presunta excusa.

"Tan malo es tener dinero y gastarlo mal o robárselo, como no saber gastarlo porque cuando está el dinero ahí y no se gasta, todos los municipios que no hayan gastado eficientemente su dinero en la primera mitad del año van a hacer lo que sea para apurar el gasto en la segunda mitad del año", indicó.