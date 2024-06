Municipalidad de San Martín de Porres clausura locales de lavados de autos por invadir la vía pública

La tarde del último miércoles, la Municipalidad de San Martín de Porres (SMP) clausuró varios locales de lavados de autos y chatarrería debido a que estos establecimientos se encontraban invadiendo la vía pública.

El personal de la jurisdicción de SMP llegó al cruce de las avenidas Alcides Vigo y Santa Rosa para realizar el mega operativo de control y la recuperación de los espacios públicos.

Al respecto, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, llegó hasta los establecimientos informales que habían tomado las calles durante más de 10 años. Según se precisó, los dueños de estos locales invadieron las bermas centrales y las veredas.

"Hemos retirado carpinterías informales y chatarrerías, que además de ensuciar la vía pública era un foco infección durante una década y los car wash que no tenían ningún tipo de licencia o permiso. Incluso habían construido un elevador de carros en plena calle", señaló.

Incluso, se halló un elevador hidráulico para autos que se encontraba en plena vía pública. El dispositivo era empleado para que los vehículos pasen revisiones técnicas. Sin embargo, este no fue el único que se halló pues también se halló gran cantidad de chatarra, triciclos, desmontes y hasta maquinarias en desuso.

El burgomaestre responsabilizó a los locales de 'car wash' por el maltrato de la pistas de la jurisdicción que lidera. Según explicó, estos establecimientos afectaron el asfalto de la vía pública desgastándolo. Por ello, dio a conocer que se ha planteado un cronograma para la recuperación de los espacios públicos y el embellecimiento de las áreas verdes.

Asimismo, a través de la Gerencia de Fiscalización y Transportes, la Municipalidad de San Martín de Porres (SMP) realizó un operativo de control en la cuadra 26 de la avenida Carlos Izaguirre, cerca a la avenida Canta Callao.

"Este operativo es uno de los tantos que hemos realizado. En esta ocasión se encontraron vehículos no autorizados para circular en San Martín de Porres, no estaban afiliados en una empresa o que no tenían documentación. En algunas ocasiones también cometen actos delictivos", mencionó el alcalde.