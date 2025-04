MVLL y la vez que ganó el Nobel de Literatura: Las emotivas palabras que dieron la vuelta al mundo

La muerte de Mario Vargas Llosa a sus 89 años ha enlutado hoy al mundo de literatura, un espacio que se encargó de condecorarlo por allá del 2010 con el máximo reconocimiento a su labor como escritor otorgándole un Premio Nobel. En homenaje a su legado, recordamos uno de los momentos más emblemáticos de su carrera y su posterior discurso que emocionó al mundo entero.

La mañana del 7 de octubre del 2010, los medios de comunicación informaron una de las noticias que más ha enorgullecida a la nación peruana anunciando que el autor de 'La ciudad y los perros' había sido elegido como Premio Nobel de Literatura ese año. La Academia Sueca otorgó el reconocimiento a Vargas Llosa "por su cartografía de las estructuras del poder y sus aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo".

Sin embargo, no fue hasta el 10 de diciembre de ese mismo año que el literato recibió el premio oficial en una ceremonia llevada a cabo en Estocolmo. Más allá del galardón -que no dejaba de ser motivo de orgullo para los peruanos-, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fueron las emotivas palabras que ofreció el autor de 'Travesuras de una niña mala'.

Bajo el título 'Elogio de la lectura y la ficción', el escritor brindó un discurso en el que rindió homenaje a la literatura como una herramienta transformadora que introduce en los lectores la inconformidad y la rebeldía. Además, destacó que es una forma de resistencia ante la adversidad y lo intolerable.

Uno de los momentos más comentados del discurso fue la mención a su esposa Patricia Llosa, prima hermana y compañera de vida durante décadas. Con profunda emoción, el Nobel le dedicó palabras que reflejan la admiración y el amor que sentía por ella. El literato no dejó de manifestar su agradecimiento a su esposa, con quien llevaba casado más de 45 años para ese entonces.

Con voz resquebrajada y un aparente nudo en la garganta, 'Varguitas' reconoció el importante papel de Patricia en su vida, mostrando su admiración por cómo ella se había encargado de mantener en orden todos los asuntos importantes mientras él se dedicaba a su gran pasión: la literatura. El emotivo momento no pasó desapercibido por el público presente que interrumpió el discurso con sus aplausos por las tiernas palabras que el escritor acababa de expresar.

"El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. (...) Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que, hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios: 'Mario, para lo único que tú sirves es para escribir'", manifestó.