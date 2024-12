Dina Boluarte no restituye la detención preliminar para proteger a su vocero Fredy Hinojosa, según Vásquez

En entrevista con Exitosa, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte y señaló que la mandataria no promulgaría la detención preliminar para proteger a su vocero Fredy Hinojosa.

Durante el diálogo con Jesús Verde en Hablemos Claro, la extitular de la Mesa Directiva aseguró que la mandataria está intentando protegerse a si misma y "a su gente". Por ello, habría posibilidades de que se demore en promulgar la ley o podría observarla.

"¿Por qué la señora no lo promulga? Porque justamente no le conviene a ella. Su vocero presidencial podría ir preso por todo lo que le han descubierto. A fin de protegerse y proteger a su gente, lo está demorando y vamos a ver si no lo observa", declaró para Exitosa.