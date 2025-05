Niña cae desde muro de obra inconclusa en Lurigancho-Chosica: Menor sobrevive tras caer 4 metros

Una menor de tan solo siete años cayó de una altura de 4 metros aproximadamente, mientras jugaba en un muro de una obra inconclusa en Lurigancho -Chosica. La niña logró sobrevivir, pero presentó severas heridas.

De acuerdo la información brindada por familiares y testigos, la menor tenía la cara y demás partes del cuerpo claramente afectados. Los hechos ocurrieron en el sector A La Campiña, en Casa Huerta, Cajamarquilla.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en que la menor se encontraba jugando con otras niñas. Ellas caminaban por la tierra hasta que subieron a un muro y la menor perdió el equilibrio, por lo que terminó cayendo a una loza que se encontraba en la parte baja.

Rápidamente, los vecinos se dieron cuenta y se acercaron a la menor. Hasta el lugar de los hechos llegó personal de Serenazgo para auxiliar a la menor. Luego de ello, la trasladaron al Hospital de Vitarte.

Según informaron los familiares, a la menor la operaron de una fractura en el brazo derecho, sin embargo, no la pudieron atender por los golpes en la cabeza y cara por falta de especialistas.

Cabe mencionar que, el lugar del accidente era una obra inconclusa de la Municipalidad Lurigancho - Chosica donde se proyectaba construir una losa deportiva. En la zona donde la menor cayó, se habían retirado rejas para construir un muro. Esa intervención habría dejado el espacio expuesto, "Esta obra lleva más de siete meses atrasada", dijeron los vecinos.

Por su parte, el gerente municipal de Lurigancho - Chosica, Jorge Perlacios, precisó que la obra tuvo una segunda etapa por pedido de los vecinos y que esta no se culminó por falta de presupuesto.

"Han invadido ese cerco y en estos días el cerco no existía, por eso es que de alguna manera ha ocurrido el accidente, pero todos sabemos que los niños no pueden jugar solos. No culpo a los padres pero sí es un llamado de atención" , enfatizó Perlacios.