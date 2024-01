Niña puneña cuyo dibujo fue distorsionado con fines políticos denuncia haber recibido ataques: "No les hice caso"

La niña puneña de 13 años, Valeria Choque, cuyo dibujo fue distorsionado con fines políticos a un año de las muertes en protestas, denunció en Exitosa haber recibido ataques tras difundirse un montaje de su creación en redes sociales en donde se ve supuestamente a Dina Boluarte sentada sobre lo que parecen cuerpos sin vida.

Y es que los usuarios, que erróneamente creyeron que el falso cuadro fue hecho por ella, la habrían estado insultando por las redes sociales. Sin embargo, la menor reveló que ha preferido no hacer caso a ese tipo de comentarios.

"Un poco me han atacado pero no he hecho mucho caso", expresó.