¡Indignante! Dibujo de niña puneña es distorsionado con fines políticos a un año de las muertes en protestas

Una niña puneña de 13 años, Valeria Choque, representará internacionalmente al Perú tras ganar un concurso de dibujo en Puno. Con su creación, la menor exigió el cese de los conflictos sociales en el Perú y las guerras en el mundo. Sin embargo, su arte se ha visto distorsionado pues circula una imagen falsa de su cuadro que muestra a una figura, supuestamente de Dina Boluarte, vestida de amarillo, con una banda presidencial y sentada sobre lo que parecen cuerpos sin vida.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la menor contó ella no tenía conocimiento de su cuadro estaba siendo vulnerado hasta un compañero de su hermana dio con la falsa imagen en las redes sociales.

"No tengo ninguna relación con ese cuadro. Nunca lo he pintado, ni siquiera se me pasó por la cabeza hacer eso", declaró para nuestro medio.