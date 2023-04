"No fue planeada mi huida": Las palabras de Sergio Tarache tras ser detenido en Colombia por el feminicidio de Katherine Gómez

Sergio Tarache fue detenido por la Policía Nacional de Colombia en la noche del martes 11 de abril por el feminicidio de Katherine Gómez, joven peruana que falleció tras ser quemada viva en la Plaza 2 de Mayo. Desde la fecha de su captura, el ciudadano venezolano ha permanecido detenido en territorio colombiano mientras es interrogado a la espera de su extradición a Perú.

Allí, llegó la Policía Nacional del Perú (PNP) para hacer las averiguaciones correspondientes sobre la muerte de Katherine Gómez. Así, en las imágenes a las que logró acceder Exitosa, el delincuente es cuestionado sobre cómo ejecutó su escape hasta ser intervenido en Colombia. Al respecto, Tarache asegura que solo actuó desesperado por el temor a ser capturado.

"No fue planeada mi huida, yo salí desesperado por el miedo. Primera vez en mi vida que llegaba a ese nivel con persona. (...) La verdad no sé (por dónde escapó), cuando me desperté ya yo estaba en la frontera con Ecuador", indicó.

En adición a ello, el delincuente venezolano confiesa que, en su camino para salir del país, se encontró con una persona que lo ayudó a llegar hasta el lugar donde fue detenido por la policía colombiana. Según cuenta, Tarache le contó cuál era su situación, la cual fue comprendida por dicho ciudadano.

"Llego al lugar donde me intervienen porque consigo un mochilero y ahí le cuento mi situación. Él, dentro de todo, me entendió. A mí no me esperaba nadie, yo no tengo familia, como se dieron cuenta, toda mi familia estaba en Perú. Yo salí en desespero, primera vez en mi vida que llegaba a ese límite", informó a la PNP.