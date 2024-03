"No hay dinero que se compare con la vida de mi hija": Padre de menor atropellada por policía rechaza acuerdo extrajudicial

En diálogo con Exitosa, Miguel Pijo, padre de una de las menores que fueron atropelladas en la vía del Metropolitano, aseguró que no aceptaría un posible acuerdo extrajudicial por parte de la familia de Edgar Rivera Miranda, policía que acabó con la vida de su hija en caso le hagan dicha propuesta.

Durante el programa Exitosa Perú, el familiar de la víctima indicó que si bien los allegados al agente PNP no le han alcanzado dicha opción, manifestó tener conocimiento que sí se lo habría propuesto a los familiares de la segunda estudiante que falleció en este trágico accidente ocurrido en el distrito del Rímac.

Del mismo modo, Miguel Pijo considera que Edgar Rivera Miranda no tiene un "arrepentimiento sincero" tras acabar con la vida de su hija de apenas 17 años de edad.

Según señaló el padre de familia, ello se debería a que mientras el efectivo policial no acepta su culpa en este lamentable hecho, su defensa buscaría dejar el proceso a cambio de dinero.

"No he sentido un arrepentimiento sincero porque si él se arrepintiera o realmente le doliera lo que ha pasado, no pensaría solamente en él, pensaría en la situación que hemos pasado y no daría excusas. Si mostaría un arrepentimiento, aceptaría su culpa. Creo que también escuché de su abogado que no quiere seguir con el proceso y quiere resarcir con dinero. No me parece justo", agregó.