"No le rompieron su puerta": Dina Boluarte alude a Susana Villarán y critica al sistema de justicia

Dina Boluarte vuelve a sacudir las redes tras declarar. Este 3 de febrero, durante una presentación en el Callao, la presidenta de la república realizó polémicos comentarios criticando al sistema judicial del país. Para ello, recordó el famoso caso que involucra a Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, con presuntos aportes de Odebrecht y OAS.

"... la inversión pública en el país avanza sin corrupción. No me voy a cansar de decirlo: somos un gobierno con las manos limpias y la conciencia tranquila. No hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales como Odebrecht, el Club de la Construcción y la empresa OAS", indicó.