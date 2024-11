López Aliaga felicita a José Domingo Pérez por juicio de peajes de la Línea Amarilla: "Nunca pensé hacerlo"

21/11/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), se mostró sorprendido al expresar sus felicitaciones a José Domingo Pérez. En recientes declaraciones, el burgomaestre capitalino indicó que esto surge debido a las acciones que el fiscal a adoptado en el marco del juicio por los peajes de la Línea Amarilla, contexto que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán en presuntos actos ilícitos.

López Aliaga felicita a Domingo Pérez

Al ser abordado por la prensa, López Aliaga indicó que ha notado "maniobras dilatorias" en el proceso, aunque no pudo precisar con exactitud por parte de quienes provenían. No obstante, señaló que están postergando parte del caso "por las puras", siendo este un tema urgente. "La gente no puede esperar. Están violando los derechos humanos", agregó.

"El Tribunal Constitucional (TC), en la sentencia 84-2024, por derechos de la gente vulnerable, de Puente Piedra, Carabayllo, Ancón, partes altas, ya dijo 'se suspende (el peaje) hasta que salga la sentencia de la señora Villarán. Al ritmo que van, no sé hasta cuando será", enfatizó.

Por otro lado, manifestó sus intenciones de expresar una felicitación a José Domingo Pérez, debido a las acciones que ha tomado en torno al caso Línea Amarilla. El alcalde considera positiva la postura que ha tomado el fiscal, por lo que se sorprendió al respecto.

"Yo sí quiero felicitar al fiscal Pérez. Nunca pensé hacerlo, pero ahora sí lo felicito. Porque se ha apersonado diligentemente, y está litigando a favor de la justicia. Está diciendo claramente 'si hay corrupción'", expresó.

RLA se pronuncia por caso Línea Amarilla

Asimismo, López Aliaga no dudó en recordar que Villarán, siendo funcionaria pública, admitió que "ha recibido 10 o 12 millones de dólares". Esto, según el alcalde, condenaría a la gente más pobre de Lima. Además, aseguró que tiene las intenciones de exponer sus pruebas ante el juez a cargo del caso.

"Tenemos las evidencias de todas las declaraciones del señor Leo Piñeiro, que era jefe de OAS, empresa corrupta brasileña, que fue a la cárcel. Le dieron una condena por 16 años. ¿Cómo diablos una empresa tercera francesa tercera puede comprar acciones de un tipo de esta en la cárcel? Acá y en la China eso se llama 'reducidor'", indicó.

Por último, indicó que va a proporcionar mayores elementos al Ministerio Público, a fin de que hayan mayores argumentos durante el juicio. "La Fiscalía, desde el lado penal, está pidiendo una medida cautelar de suspensión del peaje que tiene Línea Amarilla. Un peaje que es carísimo y lentísimo, y que nace de la corrupción, acá y en la China se anula", sentenció.

#EnVivo



Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, sobre el juicio de los peajes de la Línea Amarilla: Quiero felicitar al fiscal José Domingo Pérez, nunca pensé hacerlo, porque se ha apersonado diligentemente y está litigando a favor de la justicia



Encuentra más información en la... pic.twitter.com/fjT4z4yWz7 — Canal N (@canalN_) November 21, 2024

Fue así que Rafael López Aliaga expresó sus felicitaciones al fiscal José Domingo Pérez, debido a las medidas que ha tomado en torno al caso judicial de Línea Amarilla.