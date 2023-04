"No me desamparen": Mujer denuncia violencia física y psicológica por su expareja en El Agustino

Una mujer denunció ser víctima de violencia física y psicológica por su expareja en El Agustino. En comunicación con Exitosa, la agraviada indicó que no sería la primera vez que sufre una agresión por parte de dicha persona, por lo que llevó el caso ante la Policía Nacional del Perú (PNP) tras casi perder la vida en el último atentado contra su integridad.

"Por favor, no me desamparen, ayúdenme. Hoy en día estamos viendo tantos feminicidios que están pasando. Yo estaba apunto de ser una víctima más. Gracias a Dios, sigo acá con vida. Pido a las autoridades que pongan mucho rigor", dijo a nuestro medio.

Estas declaraciones tienen lugar luego de que esta mujer sea víctima de violencia física en los últimos días, donde, según indicó, llegó a estar secuestrada por tres días en la vivienda del agresor. Allí, fue violentada con herramientas punzocortantes e, incluso, fuego.

"Estuve en su casa y, por poco, no estaría acá. Me estaba ahorcando con el cable de un mando. Yo sentía que mi traquea se estaba hundiendo ya pero el mando se hundió. Agarró un mechero y me quería prender la ropa. Yo me alejaba y me prendió el pelo. Agarró un cutter y me quería dejar pelada", reveló.