"No podemos ir de paro en paro": Anitra NO ACATARÁ movilización de transportistas el 10 de octubre

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, señaló que su gremio no ha convocado un paro nacional para el próximo jueves, 10 de octubre, debido al plazo de un mes otorgado al Gobierno para ver resultados contra la ola extorsiva.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', Valeriano manifestó que se estaría confundiendo a la población, puesto que quieres iniciaron con la primera movilización fueron los propios transportistas urbanos, uniéndose posteriormente los integrantes de Anitra.

"Algunos dirigentes están confundiendo a la población (...) quienes convocaron al (primer) paro fueron los hermanos de transporte urbano, (...) ellos iniciaron la medida de fuerza, pero en el camino, Anitra fue la que convocó a 53 empresas (...) yo manifesté a los medios, que daba un mes, no podemos estar de paro en paro toda la semana", declaró en un primer momento.

Enseguida, remarcó que, si bien existe inseguridad, no pueden ser "irresponsables e intransigentes" para anunciar un paro cada semana por el simple hecho de "no ver resultados".

"Sabemos que hay inseguridad, pero tampoco podemos ser irresponsables e intransigentes para decir 'oye, la otra semana un paro, no veo resultados'", continuó explicando el presidente de Anitra.

Y es que para Valeriano, ello no se estarían viendo porque la presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las calles son parte de una medida disuasiva impuesta por el Mininter, que "no aplaca la necesidad urgente" que atraviesa el país, siendo, en este caso, la criminalidad.

"Los resultados no se están viendo porque (la presencia de) las Fuerzas Armadas es una cuestión disuasiva, que ha sacado el Ministerio del Interior, pero eso no aplaca la necesidad urgente. Es la PNP, la que debe tomar cartas en el asunto. Ellos tendrán su estrategia y no lo vamos a ver a la siguiente semana", agregó.