"No quería ir preso": Santiváñez afirma policía herido en San Borja le confesó por qué no disparó

En exclusiva con Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que el policía herido en San Borja le confesó que no disparó por temor a ir preso. De acuerdo con el titular de Mininter, el agente estuvo en una situación de peligro, pero decidió no actuar por las consecuencias que implicaría hacerlo,

En el programa Informamos y Opinamos, Santiváñez se refirió al caso de Pablo Baltazar Sánchez, efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resultó agraviado durante una intervención a delincuentes motorizados. De acuerdo con el ministro, el policía le confesó que no actuó en defensa propia por el temor de ir a la cárcel.