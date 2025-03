"No soy figuretti": Rafael López Aliaga se pronuncia tras días de silencio ante incendio en Centro de Lima

Rafael López Aliaga (RLA) ofreció declaraciones ante la prensa, y se refirió a la tragedia ocurrida por el voraz incendio en un inmueble de Barrios Altos. El alcalde de Lima aseguró que se mantuvo en silencio debido a que considera no ser "figuretti", y garantizó que su gestión sí ha estado al tanto de las circunstancias que produjo el siniestro.

Un reportero trasladó el mensaje de algunos damnificados, quienes habían consultado por la ausencia del burgomaestre capitalino en el punto de la catástrofe. En respuesta, López Aliaga mencionó que su trabajo "es otro", y que no estuvo allí porque no requiere que lo "estén adulando". Asimismo, remarcó que viene atendiendo el asunto y está buscando soluciones para los afectados.