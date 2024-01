Nueva subida de peaje: Alcalde de Puente Piedra pide a Rutas de Lima retroceder en su medida ante recesión

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, hizo un llamado a Rutas de Lima a retroceder de su anunciada subida de peajes ante la recesión económica que viene golpeando a los peruanos.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el mencionado burgomaestre advirtió que el aumento del costo de dicho servicio, así como la reciente victoria sobre el arbitraje de las casetas que se iban a instalar de sur a norte, puede generar "un problema social" que debe ser evaluado.

Por esta razón, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, no solo apela a un posible retroceso por parte de Rutas de Lima, sino también al Tribunal Constitucional. Y es que, según señaló, dicha instancia debe contemplar la defensa de la inversión pública, pero al mismo tiempo el impacto que tendría en la población.

En esa misma línea, el burgomaestre defendió su posición y explicó que la medida de la empresa resulta dañina para la ciudadanía de Puente Piedra, quien se vería afectada por el incremento del precio.

Asimismo, calificó el servicio como uno "pésimo" y sostuvo que el polémico aumento no se vería reflejado ni en la construcción de obras ni en una vía "rápida".

"Nunca hay el argumento del perjuicio económico que le da a los vecinos. Indirectamente, los que se trasladan en transporte público, también le van a subir el pasaje y eso es algo que es un perjuicio total para nosotros. Además, no tenemos rutas alternas, el servicio es pésimo. Pagamos peaje por una vía lenta. No hay obra nueva, no hay vía rápida. Es un perjuicio por donde se le mire", aseveró.