ONG venezolana solicita reunión al ministro del Interior para apoyar en la lucha contra la delincuencia

En entrevista con Exitosa, el presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, informó que han enviado una solicitud formal al ministerior del Interior, Vicente Romero Fernández, a fin de realizar una audiciencia en la que puedan plantear medidas para un trabajo colaborativo en la lucha contra la delincuencia.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Pérez señaló que las actitudes delictivas de sus compatriotas también afectan a los propios venezolanos que se encuentran en el territorio peruano y solo tienen intenciones de trabajar.

Ello debido a que menoscaba la reputación de los ciudadanos de esta nacionalidad, generando un estigma que perjudica el acceso a nuevos empleos; además, contó que ellos también son víctimas de asaltos por parte de sus "paisanos".

"A nosotros también nos roban, sin importar si somos o no venezolanos. No es que el delincuente al percatarse de que somos venezolanos no nos va a decir 'Ah, paisano disculpe'. (...) Pero también somos víctimas cuando comenzamos a ver que nuestro reputación y decoro quedan en medio de un espacio xenófobo", declaró para nuestro medio.

El representante de Unión Venezolana precisó que como ONG poseen un amplio conocimiento que pueden aportar para establecer estrategias que busquen minimizar los embates delincuenciales de origen venezolano.

En ese sentido, indicó que uno de los mecanismos que proponen está relacionado a la activación de una línea de WhatsApp de una línea telefónica. Según explicó, esta funcionaria a través de denuncias anónimas por parte de los propios venezolanos que tengan información de en dónde se puede encontrar a sus conciudadanos relacionados a actos ilícitos.

Lucha contra la delincuencia

El presidente de la ONG Unión Venezolana plantea un trabajo colaborativo con las autoridades peruanas a fin hacerle frente a la delincuencia que ejercen sus compatriotas.

Sobre crisis migratoria

Asimismo, en torno a la situación que se vive en la frontera del Perú, Pérez apuntó que los funcionarios chilenos debieron que coordinar con sus pares peruanos a fin de evitar generar el descontrol que se está viviendo.

En esa línea, planteó que los gobiernos de Chile, Ecuador, Perú y Venezuela podrían optar por disponer de un corredor humanitario que permita el traslado de los ciudadanos extranjeros varados. Esto último puesto que los venezolanos solo estarían "de paso" por nuestro país.

"Son personas que están en movilidad, solo quieren atravesar el Perú en tránsito. Hay que incorporar al gobierno venezolano para que (...) las personas que están en Tacna puedan abordar los vuelos humanitarios que salen desde el Aeropuerto Jorge Chávez", mencionó.

De esta manera, Pérez plantea que la ONG Unión Venezolana pueda reunirse con el representante del Ministerio del Interior a fin de plantearle las estrategias y medidas que han ido desarrollando como organización para apoyar en la lucha contra la delincuencia.