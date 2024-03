Padre de menor de 8 años con 70% del cuerpo quemado pide ayuda para trasladarla al Hospital del Niño

La familia de la pequeña Luciana, de solo 8 años, se encuentra preocupada por su salud tras saber que el personal del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, les señaló que no pueden hacer más por ella en su establecimiento de EsSalud para tratarla por tener el 70% de su cuerpo quemado y necesita ser trasladada con urgencia al Hospital del Niño.

Asimismo, detallaron que la menor tuvo que ser sedada, pero aún así no logra soportar el intenso dolor que le provocaron las quemaduras debido a un accidente, por lo cual su padre Anthony Baigorria clamó por ayuda hacia las autoridades como la ministro de Salud y de la Mujer para que le den mejor atención a su hija y así lograr ser salvada.

"Nos señalaron que no hay camas, que esperemos un traslado, pero no se hacer llegar. Mi hijita necesita desde ya un traslado, otro tipo de atención donde se especialicen en quemaduras. En Kaelin solo la están sedando, tratando de calmar, pero más no pueden hacer ellos. En el Hospital del Niño están pidiendo el traslado, pero no dan más razón para llevarla allá. Le pido al ministro de Salud y ministra de la Mujer que me puedan ayudar con mi niña para poder salvarla", comentó el padre de Luciana, en Villa María del Triunfo.