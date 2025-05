Padre de niño con discapacidad denuncia que municipio de Barranco envió su auto al depósito y ahora debe más de S/2 mil

Walter, vecino del distrito de Barranco y padre de un menor con autismo, denunció que su vehículo fue enviado al depósito municipal el pasado martes 6 de mayo, a pesar de estar estacionado en una zona reservada para personas con discapacidad. El automóvil cuenta con el permiso correspondiente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), según indicó el afectado.

"Ese día llevaba a mi hijo a su terapia de lenguaje que solo dura unos 20 minutos. Cuando salí, ya se estaban llevando mi auto. El vehículo tiene el permiso de CONADIS y estaba bien estacionado. Esto me ha perjudicado mucho porque he perdido mi rutina y ahora debo más de dos mil soles", explicó Walter, visiblemente afectado por la situación.

Su hijo, quien presenta diagnóstico de autismo, requiere constante atención médica y terapias especializadas. La madre del menor no trabaja para poder dedicarse al cuidado del niño, lo que limita aún más los ingresos familiares.

"Mi esposa no puede trabajar porque está con mi hijo todo el día. Esto afecta directamente nuestra economía, como para pagar la multa que están pidiendo", agregó.

Walter asegura que estacionó su vehículo en un espacio que suele ser utilizado como zona para personas con discapacidad, aunque no estaba debidamente señalizado por el municipio.

"Aquí no hay zonas de discapacitados claramente marcadas. La parte donde dejé mi carro es blanca, y mi vehículo estaba correctamente ubicado. Si no está señalizado, ¿Cómo puede saber uno que no se puede estacionar?", cuestionó.