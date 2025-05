Papa León XIV tiene DNI peruano: ¿Robert Prevost podría votar en las elecciones generales de 2026?

08/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Robert Prevost es el nuevo papa León XIV. La elección del cardenal estadounidense como líder de la Iglesia Católica ha desatado reacciones en todo el mundo, no solo por ser el primer pontífice de EE.UU. sino también por la nacionalidad peruana que posee. De hecho, el Santo Padre cuenta con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, lo que le permite ejercer sus derechos como ciudadano de nuestro país. ¿Podrá votar en las elecciones de 2026?

Tras el Habemus Papam, en donde se anunció a Prevost como León XIV, la Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó que el actual papa se naturalizó peruano el 24 de agosto de 2015. Por tal motivo, tramitó su primer DNI en aquella fecha, y un año después, hizo el mismo procedimiento para obtener el DNI electrónico. Cabe destacar que este último figura como 'NO CADUCA', lo que significa que su documento es permanente y no requiere renovarlo.

Tal información fue confirmada por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), entidad que también celebró su elección como papa. "¡El papa es chiclayano de corazón! León XIV, Robert Prevost, vivió más de 40 años en Perú y, tras nacionalizarse, obtuvo su primer DNI en 2015 y tramitó su DNI electrónico en 2016, el cual ya no caduca. Desde Reniec saludamos su elección como Sumo Pontífice" mencionó el organismo.

Con estos datos, el sumo pontífice, de 69 años, posee todos los derechos constitucionales como ciudadano peruano, entre ellos el sufragio. Cabe destacar que, según la ley, los adultos mayores de 65 años no están obligados a votar. Sin embargo, este beneficio no sería el único motivo por el cual Prevost no emita su voto en las elecciones de 2026, sino también porque sus funciones como máximo líder de la Iglesia Católica lo limitarán de hacerlo.

El emotivo saludo del papa León XIV al Perú

En su primer discurso, el papa León XIV, Robert Prevost, realizó un emotivo saludo a la diócesis de Chiclayo luego de ser nombrado el sucesor de Francisco. El Sumo Pontífice recordó su paso por el Perú y a los fieles que lo acompañaron en esa etapa.

"Si me permite también una palabra, un saludo a mi querida Diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe, y ha dado tanto para seguir siendo la Iglesia fiel de Jesucristo", expresó.

