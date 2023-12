Pedro Suárez Vértiz: Keiko Fujimori y su conmovedor mensaje tras la muerte del rockero peruano

La muerte de Pedro Suárez Vértiz ha enlutado a todo el país, pues era uno de los músicos peruanos más reconocidos y con más trayectoria a través de las décadas. Ante esto, múltiples figuras se han pronunciado al respecto, entre ellas Keiko Fujimori, quien compartió un desgarrador mensaje tras confirmarse el deceso del músico.

Según informaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) se presentó en la residencia del cantante a las 6:55 a.m., manteniendo una conversación con el hijo mayor del reconocido músico peruano y confirmando así su muerte.

La lideresa de Fuerza Popular utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo y desgarrador mensaje, en el que recordaba con mucho cariño a Pedro Suárez Vértiz.

Según narró la política peruana, las canciones del fallecido intérprete formaron parte de su adolescencia. Incluso, reveló que tuvieron oportunidad de conocerse e intercambiar algunas palabras, por lo que le tiene un profundo respeto.

"Crecí y viví mi adolescencia escuchándolo y siguiéndolo. En alguna oportunidad tuve el gusto de encontrarme con él y pude constatar su sencillez y calidad humana. Me abrazó y me dio algunas palabras de aliento. ¡Gracias por tanto, Pedrito! Un abrazo hasta el cielo...", escribió Keiko Fujimori en sus diversas cuentas de redes sociales.

Crecí y viví mi adolescencia escuchándolo y siguiéndolo. En alguna oportunidad tuve el gusto de encontrarme con él y pude constatar su sencillez y calidad humana. Me abrazó y me dio algunas palabras de aliento. ¡Gracias por tanto, Pedrito! Un abrazo hasta el cielo... 🕊️ pic.twitter.com/yOUCOHj3zI

El intérprete de 'Cuándo pienses en volver' padecía de una parálisis bulbar, enfermedad que se le diagnosticó hace varios años, y causa problemas nerviosos graves y la debilitación de aptitudes como el habla, lo que le dificultó cantar y eventualmente lo retiró definitivamente de los escenarios.

Esta dolencia ingresa en la Enfermedad de la Neurona Motora, y ataca las neuronas motoras inferiores del tallo cerebral, por lo que también complica la ingesta de alimentos.

Años atrás, la esposa del cantante mencionó los duros episodios que pasó con dicha parálisis bulbar, que causó fuertes sustos en su hogar una vez comenzaron a manifestarse los síntomas.

"No sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad. No podía hablar y me preocupaba tanto que lloraba fuertemente", expresó Cynthia Martínez.