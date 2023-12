Adiós a Pedro Suárez Vértiz: Emotivas despedidas de amistades y artistas tras su fallecimiento

28/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La comunidad musical peruana se entristece con la confirmación del fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz a los 54 años, después de enfrentar una prolongada batalla contra la atrofia muscular. El anuncio de su deceso ha provocado diversas respuestas en redes sociales, incluyendo mensajes de condolencias de parte de sus amistades y artistas de la industria.

Corazón Serrano

Una de las primeras agrupaciones en pronunciarse fue Corazón Serrano. A través de un comunicado compartido en redes sociales expresó: "Descansa en paz, Pedro Suárez Vértiz. Gracias por cada letra que nos regalaste en tus canciones. Nuestras condolencias a toda su familia".

Jesús Alzamora

El actor y presentador peruano, Jesús Alzamora, publicó en su historia de Instagram una imagen junto a Pedro Suárez Vértiz acompañada de la siguiente frase: "¡No lo puede creer! Un ícono de toda una generación. Descansa en paz, maestro".

Andrés Wiese

El recordado actor de 'Al fondo hay sitio', Andrés Wiese, también difundió en sus perfiles de redes sociales una imagen junto a su ídolo, acompañada del siguiente mensaje: "Despertar con una noticia así, además un día como hoy, es realmente triste y muy difícil de creer. Crecí escuchando tu música y te seguiré escuchando para siempre; gracias por ser parte del soundtrack de mi vida".

Almendra Gomelsky

La conductora de televisión y modelo, Almendra Gomelsky, publicó una imagen de un viaje entre amigos que incluía a Pedro Suárez Vértiz. En la leyenda de esta foto, escribió: "Gracias Pedro por regalarnos tu talento, tus historias, tu sentido del humor, tu música que vivirá entre nosotros siempre".

Gian Marco

Gian Marco compartió en Instagram un mensaje expresando su tristeza por la inesperada pérdida de su compañero: "La última vez que conversamos fue el 13 de Noviembre. Me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así, no había medias tintas contigo. Ocurrente, creativo, amante absoluto de las guitarras".

"Podías quedarte horas hablando de la vida, de música, de los Rolling Stones, de sus formas y colores...tu genialidad consistía en ponernos a todos en el límite y pensar más allá de lo normal", agregó.

Johanna San Miguel

La conductora de 'Esto es guerra', Johanna San Miguel, manifestó su tristeza ante la muerte de Pedro Suárez Vértiz mediante un emotivo mensaje en su perfil de Instagram. "Querido Pedro: Nunca me voy a olvidar cuando ibas a América Espectáculos y sacabas un papelito estrujado del bolsillo de tu Jean para contarle al público donde te presentarías. Siempre era igual. Y nos reíamos ¡Eres Único! Jamás te olvidaremos".

"Tu música y canciones estarán siempre acá. Todas me gustan. Todas. Todos hemos bailado alguna más de una vez. Todos hemos cantado muchas también. Vives en nosotros por tu hermosa música. Gracias por tanto tanto tanto. Adiós Pedrito. Te voy a extrañar", agregó la 'Chata'.

En un conmovedor adiós a Pedro Suárez Vértiz, sus amistades y artistas del ámbito musical se unieron para expresar sus emociones y recordar el impacto duradero que dejó en el mundo artístico. Sus emotivas despedidas reflejan el cariño y la admiración hacia un talento que perdurará en la memoria colectiva.