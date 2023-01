Pedro Yaranga sobre sentencia por apología al terrorismo: "La gente cree que puede escribir cualquier cosa, no conocen el impacto de la viralización"

27/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una entrevista para Exitosa Te Escucha, se conoció la postura de Pedro Yaranga, experto en seguridad integral, tras la noticia sobre la primera sentencia por apología al terrorismo en redes sociales, en el Perú.

A detalle, el especialista mencionó que la principal deficiencia de la ciudadanía es que desconocen el impacto de los medios digitales. En ese sentido, señaló que los sentenciados por el delito sobredicho, pensaron que podían divulgar cualquier tipo de contenido sin restricción alguna.

"Muchas personas desconocen cómo funcionan las redes sociales, el mayor acceso se da en Facebook mediante cuentas personales, y creen que al escribir cualquier cosa será visualizada únicamente por sus contactos, cuando eso se viraliza, tenemos un problema", declaró en exclusiva.

¿Qué constituye apología al terrorismo en redes?

En un diálogo con Pedro Paredes y Katyuska Torres Aybar, Yaranga pormenorizó acerca de la delgada línea entre una opinión personal y apología al terrorismo. Al respecto, señaló que las diferencias están tres puntos: "enaltecimiento", "exaltación y "justificación" de cualquier temática subversiva.

"Hay que tener cuidado en no enaltecer, no exaltar, ni justificar a las organizaciones, a los líderes y las acciones de los terroristas; porque constituye un delito. Si no se realiza ninguna de las tres acciones no existe crimen", aclaró el entendido en Exitosa.



Declaraciones de Antauro Humala sobre Sendero

Por otra parte, el experto se refirió sobre el controversial video del líder etnocacerista, Antauro Humala, en que menciona "lo mejor que ha dado la izquierda como partido político, es Sendero".

Sobre ello, afirmó que las declaraciones de Humala son un crimen, ya que cumple con los puntos antes referidos. Sin embargo, agregó que el procedimiento y desenlace pertenecen a los jueces.

"Eso es una clara justificación, constituye delito. Ahora, en el proceso podrá responder, defenderse o arrepentirse de sus palabras. Eso los magistrados lo evaluarán", finiquitó.