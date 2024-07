Pescadores de calamar gigante anuncian paro contra barcos chinos: No hacen controles correspondientes

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva para Exitosa, pescadores de calamar gigante, mejor conocido en tierras peruanas como Pota, anunciaron un paro contra barcos chino en aguas peruanas. El representante de la Cooperativa de Pescadores de Calamar Gigante de la Isla Tortuga, Pedro Silva, denunció que naves asiáticas continúan navegando en el mar de Grau.

En diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el hombre señaló que esta protesta busca generar conciencia ante la grave afectación que está sufriendo el mercado del producto. Debido a que son más de 500 toneladas las que exceden a la producción artesanal, lo que constituiría una competencia desleal.

Para Silva, las acciones tomadas desde el Ministerio de la Producción no son suficientes para frenar el avance de las embarcaciones chinas. Indicó que, la medida relacionada con ubicación satelital no es eficiente debido a que estos sistemas estarían siendo apagados por los navegantes asiáticos para pasar desapercibidos cuando se acercan a aguas prohibidas por el Perú.

"Son 1500 barcos de 1000 toneladas cada uno. Es una enorme cantidad de barcos. (...) El día miércoles vamos a hacer esta acción de protesta. Vamos primero a que el pueblo de Piura sepa que es lo que estamos pasando. Y que de repente esto se agudice. (...) No se descarta (un paro mayor)", alegó.

El representante se refirió a las recientes medidas anunciadas por Produce, cuyo fin es de endurecer las medidas que enfrenten la pesca ilegal. La cartera liderada por el ministro Sergio González, anunció que estas medidas buscan fortalecer lo establecido en el Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE.

"Se fijará la obligatoriedad a cualquier embarcación extranjera de contar con un sistema de control satelital para identificar a qué velocidad van: si de pesca o travesía, para desalentarla y regular la posible ventaja que tomarían", apunta el documento publicado por el Ministerio.

Silva señala que, de ponerse en acción estas nuevas medidas, exigiendo explícitamente la implementación de que las embarcaciones no salgan de puerto si no cuentan con los instrumentos exigidos, el paro no irá a mayores acciones.

Pedro Silva lamentó que el sector que representa tenga que pronunciarse de este modo, anunciando paros y movilizaciones para que las autoridades estatales recién pongan en marcha acciones para aminorar los embates de las embarcaciones ilegales.

De esta manera se pudo conocer cómo es que Pedro Silva, representante de la Cooperativa de Pescadores de Calamar Gigante de la Isla Tortuga, anunció un paro para el miércoles 24 de julio. Ellos exigen regular y hacer más estrictas las leyes contra la pesca ilegal, en especial la de pota.