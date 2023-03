Pleno del Congreso debatirá y votará el 31 de marzo acusación contra exfiscal Zoraida Ávalos

25/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Pleno del Congreso de la República debatirá y votará el próximo viernes 31 de marzo, a las 10:00 horas, el informe final de las denuncias constitucionales contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera.

De acuerdo con lo señalado por el Parlamento, el tiempo del debate se llevará a cabo por una hora y media, sin interrupciones ni minutos adicionales, y será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Asimismo, los No Agrupados tendrá siete minutos para fijar una posición sobre el tema.

Como se recuerda, el informe final recomienda acusar a Ávalos Rivera por una presunta infracción constitucional y se solicita su inhabilitación por el periodo de 5 años para el ejercicio de la función pública.

Además, se sugiere acusarla por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, de acuerdo al artículo 277 del código penal (antejuicio político).

Descargos de la exfiscal de la Nación

Anteriormente, la exfiscal de la nación, acompañada de su abogada Mariella Valcárcel Angulo, ejerció su derecho a la defensa ante la Comisión Permanente. Ante la Comisión Permanente, señaló que no existe contra ella razones jurídicas para acusarla y que, pedir su inhabilitación, es incongruente, lo que implicaría una arbitrariedad.

Alegó que en el caso de Pedro Castillo no hubo, en ese momento, una conducta concreta atribuible y no se había realizado el juicio de destitución, "y que no se cumplió con la debida motivación por lo que se estaría frente a la vulneración de la Constitución y de sus derechos como funcionaria".

"Sería la primera vez en la historia del Perú que se pretenda destituir a un magistrado por haber adoptado una posición jurídica, un criterio acorde a la Constitución", señaló al tiempo de defenderse de no haber actuado a tiempo abriendo una carpeta de investigación sobre el caso.

Agenda del Pleno

El Consejo Directo acordó el ingreso a la orden del día del pleno de 117 dictámenes. Entre ellos, se tiene previsto ver la moción de Orden del Día 5372, que propone la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esta fue presentada por diversos congresistas de bancadas de izquierda.

Los informes de la Comisión de Ética que proponen suspender por 60 días al congresista Luis Cordero Jon Tay y por 120 días a los parlamentarios Enrique Wong Pujada, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza, también serán vistos.

De igual forma, pasan a la agenda del pleno los informes finales de la Comisión de Fiscalización que investigó la paralización de más de 3 mil obras, así como el cobro del concepto de cargo fijo del servicio de electricidad en marzo, abril, mayo y junio del años pasado, durante el gobierno de Martín Vizcarra.