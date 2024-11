¡Preocupante! Imagen internacional de Perú es MUY MALA, afirma Mackay: "No podemos tapar el sol con un dedo"

En diálogo con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay advirtió que la imagen del Perú a nivel internacional es mala y manifestó que no se puede "tapar el sol con un dedo".

En conversación con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores criticó que el presidente de China, Xi Jinping, no acuda presencialmente a Chancay para inaugurar el megapuerto durante su visita al país por el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

"El problema es que la imagen del Perú no es la mejor, es muy mala. Tiene que haber una estrategia para cambiarla. Nuestras pugnas políticas se han externalizado. Está muy bien todo lo que estamos viendo con la llegada de los líderes, pero no podemos tapar el sol con un dedo. El presidente de China no irá a inaugurar presencialmente el megapuerto de Chancay porque hay huecos, no hay puentes y no podemos garantizar que ellos puedan movilizarse", declaró.