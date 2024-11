Anitra denuncia ineficacia del estado de emergencia y Línea 111 en lucha contra la extorsión

13/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, cuestionó las medidas implementadas por el Gobierno para combatir las extorsiones en el país, como es el caso del estado de emergencia y la Línea 111.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Hablemos Claro, el representante gremial señaló que estas políticas gubernamentales no han funcionado. En consecuencia, sugirió que se requiere cambios estructurales en el Ejecutivo.

"El estado de emergencia no ha funcionado, la Línea 111 no ha funcionado porque todavía sigue tan igual como se inició. Por eso, entendemos que la mesa de diálogo ya no sirve y que realmente tienen que haber cambios estructurales dentro del Ejecutivo", declaró para este medio.

Denuncia ineficaz gestión de la inseguridad

Además, Valeriano criticó las maniobras políticas en torno a la Ley 32108, que, según los transportistas, ha sido diseñada para "blindar" ciertos intereses políticos y no para solucionar los problemas reales del sector. En esa línea, señaló que, hasta el momento, el Gobierno de Dina Boluarte no soluciona los problemas de este gremio.

Así, argumentó que no se tendría "por qué laborar como si no pasara nada" y aseguró que la paralización de este miércoles sería tan masiva como la última en la que "el 98% (de buses) no salió a trabajar".

Ante este escenario, el representante del sector exige cambios estructurales en el Gobierno, especialmente en el Ministerio del Interior (Mininter), y solicitan la salida del ministro Juan José Santiváñez, a quien responsabilizan por la inacción frente a los problemas del transporte.

Diálogo entre transportistas y Gobierno sin resultados

El representante gremial señaló que, aunque ha habido intentos de diálogo por parte del Ejecutivo, estos no han tenido resultados concretos. En una de las primeras paralizaciones, se conformó una mesa de diálogo; sin embargo, los transportistas aseguran que los compromisos asumidos en esa reunión no se han cumplido.

Como se sabe, el principal reclamo es la falta de seguridad y la presencia de extorsionadores que imponen cobro de cupos en las rutas. A pesar de las medidas como el estado de emergencia y la Línea 111, los transportistas siguen enfrentando estos problemas sin que las autoridades tomen acciones efectivas.

Este miércoles, se viene registrando un paro transportista parcial en varios distritos de Lima y Callao: Los Olivos, Cercado de Lima, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, entre otros.

De esta manera, se dio a conocer cómo Anitra denunció la ineficacia del estado de emergencia y Línea 111 en lucha contra la extorsión por parte del Gobierno.